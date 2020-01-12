Аварийные участки, где произошли смертельные ДТП в Татарстане, должны устранить

Фото: Максим Платонов

До 1 марта 2020 года в Татарстане должны разработать меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом. Такое постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Согласно документу, до 1 июня 2020 года должно быть завершено обновление дорожной разметки. На трассах должны установить пешеходные переходы со светодиодами. Кроме этого, для ограничения выхода пешеходов на дорогу в неустановленных местах планируется установить металлические ограждения.