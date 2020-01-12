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Аварийные участки, где произошли смертельные ДТП в Татарстане, должны устранить

08:59, 12.01.2020
Аварийные участки, где произошли смертельные ДТП в Татарстане, должны устранить
Фото: Максим Платонов

До 1 марта 2020 года в Татарстане должны разработать меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом. Такое постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Согласно документу, до 1 июня 2020 года должно быть завершено обновление дорожной разметки. На трассах должны установить пешеходные переходы со светодиодами. Кроме этого, для ограничения выхода пешеходов на дорогу в неустановленных местах планируется установить металлические ограждения.

Общество Татарстан
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