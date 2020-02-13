Алина Загитова снялась для мартовской обложки журнала Tatler

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова снялись для обложки журнала Tatler. Выпуск выйдет в свет в марте.

«Юные чемпионки из Team Tutberidze рассказали перед чемпионатом мира по фигурному катанию в Монреале, что значит работать надеждой многострадального российского спорта», — заявлено в анонсе журнала в «Инстаграме».

Отметим, что все четыре фигуристки работают с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Ранее в интервью журналу Tatler Загитова рассказала о своих планах после окончания школы в нынешнем году.