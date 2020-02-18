В Казани за 20 млрд продают сайт, «приносящий удачу»

Фото: Авито

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже доступа к некому сайту, который зарегистрирован в самый магический день 02.02.2020 и время в 20.20. По утверждению автора объявления, благодаря магии цифр сайт будет «приносить удачу и деньги постоянно, быстро и много».

«По нумерологии четыре двойки в числах приносят удачу, а если шесть двоек 02.02.2020 20:20 — дела и проекты, начатые в это время, гарантируют пожизненный успех и удачу во всем [...] Не упустите возможность подкорректировать судьбу, привлечь в свою жизнь благополучие на долгое время», — сказано в объявлении.



Автор уверяет, что в нумерологии цифра 2 имеет магическое значение, а сложение всех двоек дает восьмерку — перевернутый знак бесконечности.

«Это значит, что при правильном поведении можно запустить денежный поток и исполнение денежного, очень даже материального желания. Я даю пожизненную гарантию на 100%, что с моим аккаунтом на конструкторе сайтов вы заработаете желаемые суммы гораздо быстрее и удача будет всегда с вами», — пишет автор.

Ранее на сайте «Авито» появилось объявление о продаже трехэтажного здания на улице Чистопольской, где ранее располагался офис строительной компании ФОН. Здание продается за 125 млн рублей.

