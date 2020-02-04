В Казани выставили на продажу бывший офис строительной компании ФОН

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже трехэтажного здания на улице Чистопольской, где ранее располагался офис строительной компании ФОН. Здание продается за 125 млн рублей.

Сообщается, что территория огорожена. На цокольном этаже расположена собственная столовая, есть возможность для размещения производственного цеха.

Отметим, что в августе 2019 года Арбитражный суд Республики Татарстан признал застройщика ООО «ФОН» банкротом.

