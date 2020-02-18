Дмитрий Тарасов: «Рубин» — это шанс вернуться в большой футбол»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал подписание контракта с казанским клубом.

«Во-первых — я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой, неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс. Самая главная цель — завоевать место в основном составе. Конкуренция очень большая, качественные, квалифицированные игроки. У меня две цели — играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде.

У меня были еще варианты. Перед Новым годом состоялся звонок из «Рубина». Переживали, что у меня травма, в какой я форме, поэтому назвали это просмотром. Я нормально к этому отнесся. Понимаю руководство, тренера, который не знает, в какой я форме. Я же много работал индивидуально, с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определенный вызов.

Хочу помочь «Рубину», потому что дали шанс такой, а многие команды в схожей ситуации отворачиваются. Здесь выпала возможность. Я не хочу подвести ни команду, ни болельщиков, ни руководство, ни тренера, который поверил. Сделаю максимум, что от меня зависит. Многие говорят за возраст, я, наверно, один из старших в команде, но возраст — это цифры. Надо смотреть не на цифры, а на то, что человек делает на тренировках и на поле», — приводит слова Тарасова пресс-служба клуба.

Напомним, Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона-2019/20.