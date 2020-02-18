Вячеслав Буцаев: «Каждая игра для «Нефтехимика», как седьмой матч серии плей-офф»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от хабаровского «Амура» (3:5).

— Команду соперника поздравлю с победой. Наверное, коллега все подробно рассказал. Действительно, второй период в исполнении нашей команды был, мягко говоря, безобразным.

Мы проиграли все, самое главное, что мы отошли от того задания, которое было на игру. В третьем периоде уже стали играть более активнее, перешли на игру в три звена, но от это результат, к сожалению, не принесло.

Сейчас у нас заключительная выездная серия. Практически это все прямые конкуренты и каждая игра для нас, как седьмая игра серии плей-офф. Поэтому отдохнем, подготовимся и в дорогу.

— Вячеслав Геннадьевич, проблемы во втором периоде — это индивидуальные ошибки, или это такие массовые явления, связанные с психологией? Расслабились может…

— Знаете, здесь одной причины не бывает. Здесь все в комплексе. Все начинается, наверное, прежде всего, с головы, а от головы — уже все остальное, — приводит слова Буцаев официальный сайт клуба.