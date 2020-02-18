Apple может не выполнить план по прибыли из-за коронавируса

Квартальная прибыль Apple может оказаться ниже запланированной отметки из=за распространения коронавируса. В компании пояснили, что прогноз отражал имевшуюся на тот момент информацию.

«Мы начинаем возобновлять работу в стране [в Китае], однако это возвращение к нормальным условиям происходит медленнее, чем мы ожидали. Как результат, мы ввиду двух главных факторов не ожидаем того, что нам удастся выполнить прогноз по выручке за квартал, завершающийся в марте», — цитирует ТАСС отчет корпорации.

Первым таким фактором названо ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру. Второй фактор — это снижение спроса на товары Apple в Китае.

В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит $63-67 млрд, а операционные расходы будут в пределах $9,6-9,7 млрд.