В Татарстане ожидается сильный ветер и до +3°С

Во вторник, 18 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь, местами сильные. В отдельных районах возможны гололед и метель.

Ветер юго-западный, днем умеренный, местами сильный порывами до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от -1°С до +3°С. В Казани она составит 1—3 градуса выше ноля. В Набережных Челнах также от 0°С до +3°С.

На дорогах метеорологи обещают гололедицу, накат и снежную кашу.