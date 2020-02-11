Водители больших автобусов в Челнах рассказали о нарушениях в работе микроавтобусов

Фото: Объединенный транспортный сайт

5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что муниципальное предприятие «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки». Водители, обслуживавшие автобусы «Электротранспорта», пожелавшие остаться неназванными, рассказали о нарушениях в работе «газелек».

«В Набережных Челнах количество «газелей» в три раза больше количества выданных маршрутных транспортных карт. Одна оформлена официально, а еще две — нелегально.

Так же и водители: один официально, а еще пять не оформлены никак, поэтому не платятся за них налоги и пенсионные. У водителей «газелей» нет больничных и отпускных. Еще нарушается режим работы: они выходят с 4.30 утра, а заканчивают в 23.30. Это 17—19 часов за рулем, при этом никто их не ограничивает по количеству дней — работай хоть 7 дней в неделю», — рассказали «Реальному времени».

Также, по их словам, микроавтобусы ездят постоянно переполненные, с перегрузом, причем часто на красный свет светофора, а также водители постоянно грубят пассажирам с проездными документами, «так как за них выдают копейки».

«В целом получаются сплошные нарушения, и никто за этим не следит в Челнах. Администрация города даже не в курсе всего этого, от них скрывают: потому что в путевках указывают 8 часов работы, и после работы «газелисты» не проходят медкомиссию», — отметили водители.

Подробнее — в материале «Реального времени».