В Набережных Челнах предложили учредить премию Олеси Захаровой

Благотворительный фонд «Солнце внутри» предложил учредить премию имени Олеси Захаровой. Об этом рассказала директор фонда Юлия Ахметзянова

«У нас есть желание увековечить память об Олесе. И я буду предлагать учредить такую премию. Это еще не решено. Это пока только на уровне желания. Я хочу, чтобы нас поддержал для начала исполком города, а потом и все СМИ города», — рассказала Аметзянова Chelny-biz.ru.

Активистка-колясочница Олеся Захарова скончалась 14 февраля. Она боролась за права людей с ограниченными возможностями здоровья, добивалась создания доступной среды в Татарстане и за его пределами.

