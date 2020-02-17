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В Набережных Челнах предложили учредить премию Олеси Захаровой

08:21, 17.02.2020
В Набережных Челнах предложили учредить премию Олеси Захаровой
Фото: vk.com/id190265255

Благотворительный фонд «Солнце внутри» предложил учредить премию имени Олеси Захаровой. Об этом рассказала директор фонда Юлия Ахметзянова

«У нас есть желание увековечить память об Олесе. И я буду предлагать учредить такую премию. Это еще не решено. Это пока только на уровне желания. Я хочу, чтобы нас поддержал для начала исполком города, а потом и все СМИ города», — рассказала Аметзянова Chelny-biz.ru.

Активистка-колясочница Олеся Захарова скончалась 14 февраля. Она боролась за права людей с ограниченными возможностями здоровья, добивалась создания доступной среды в Татарстане и за его пределами.

Общество Татарстан
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