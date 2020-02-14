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В Челнах скончалась активистка-колясочница Олеся Захарова

17:27, 14.02.2020
В Челнах скончалась активистка-колясочница Олеся Захарова
Фото: vk.com/id190265255

В Набережных Челнах скончалась боровшаяся за права инвалидов активистка-колясочница Олеся Захарова. Прощание с ней назначено на утро субботы, 15 февраля.

О смерти девушки рассказала директор благотворительного фонда «Солнце внутри» Юлия Ахметзянова. Причину смерти она не назвала, передает chelny-biz.ru.

На прошлой неделе Захарова писала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что сильно заболела.

Общество Татарстан
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