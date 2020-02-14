В Челнах скончалась активистка-колясочница Олеся Захарова

В Набережных Челнах скончалась боровшаяся за права инвалидов активистка-колясочница Олеся Захарова. Прощание с ней назначено на утро субботы, 15 февраля.

О смерти девушки рассказала директор благотворительного фонда «Солнце внутри» Юлия Ахметзянова. Причину смерти она не назвала, передает chelny-biz.ru.

На прошлой неделе Захарова писала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что сильно заболела.