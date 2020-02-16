Президент УНИКСа Богачев введен в Зал славы Единой лиги ВТБ

Накануне «Матча всех звезд-2020» в Москве прошла церемония введения в «Зал славы» Единой лиги ВТБ. Новыми членами «Зала славы» стали пять знаковых для лиги личностей.

Одним из них является президент УНИКСа Евгений Богачев, отмеченный за свои успехи с казанской командой. Под его управлением клуб пять раз становился призером Единой лиги и трижды выходил в финал чемпионата. На данный момент, Богачев один из самых побеждающих президентов в истории Единой лиги ВТБ.

Также в «Зал славы» были введены экс-игрок ЦСКА Джей Ар Холден и бывший баскетболист «Цмоки-Минск» Александр Кудрявцев. Кроме Богачева среди руководителей отмечен президент ЦСКА Андрей Ватутин. Также в зал включен массажист московских армейцев Аскер Барчо.

Отметим, что «Зал славы» Единой лиги ВТБ был учрежден в прошлом сезоне, в него были включены 10 именитых игроков и тренеров.