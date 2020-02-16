Никита Дыняк: «Зарипов — замечательный человек»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, забивший гол в матче со «Спартаком» (4:1), рассказал о партнере по звену Данисе Зарипове.

— После гола побежали сразу к Зарипову — благодарить за передачу?

— Да, и не только его, Рукавишникова тоже. Ребята молодцы там, поборолись, мы забрали шайбу и разыграли хороший гол.

— С Зариповым играете в тройке — какой он человек на площадке, как себя ведет?

— Замечательный человек и партнер по звену, по команде — всегда подскажет, поможет, если какие-то проблемы, поможет решить. Шутит, вносит, так скажем, в команду позитив.

— С кем удобнее в тройке играть?

— Мне со всеми удобно. Не было таких партнеров, с кем было бы неудобно играть. В этой команде играют мастера, — сказал Дыняк.