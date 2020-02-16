Никита Дыняк: «Зарипов — замечательный человек»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, забивший гол в матче со «Спартаком» (4:1), рассказал о партнере по звену Данисе Зарипове.
— После гола побежали сразу к Зарипову — благодарить за передачу?
— Да, и не только его, Рукавишникова тоже. Ребята молодцы там, поборолись, мы забрали шайбу и разыграли хороший гол.
— С Зариповым играете в тройке — какой он человек на площадке, как себя ведет?
— Замечательный человек и партнер по звену, по команде — всегда подскажет, поможет, если какие-то проблемы, поможет решить. Шутит, вносит, так скажем, в команду позитив.
— С кем удобнее в тройке играть?
— Мне со всеми удобно. Не было таких партнеров, с кем было бы неудобно играть. В этой команде играют мастера, — сказал Дыняк.СпортХоккей Татарстан
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