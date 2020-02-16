Главный детский гематолог России подал в отставку после 42 лет работы

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Александр Румянцев, главный детский гематолог (специалист по заболеваниям крови) России и президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии, попросил освободить его от должности. В этом году Румянцеву исполнилось 73 года.

Минздрав в отставке ему пока отказал.

Румянцев рассказал «Интерфаксу», что находится в должности главного детского гематолога уже 42 года, а нынешний министр здравоохранения России — уже 19-й, с кем Румянцев работает.

В качестве преемника Румянцев предложил генерального директора Центра детской гематологии Галину Новичкову. По его мнению, «министр через какое-то время все-таки назначит Галину [Новичкову]».