«Синтез» дважды обыграл московское «Динамо» и укрепил лидерство в Суперлиге

«Синтез» в домашнем бассейне дважды обыграл московское «Динамо» в рамках чемпионата России по водному поло Суперлиги 2019/2020.

В первой встрече казанцы оказались сильнее гостей со счетом 14:10. Во второй игре «Синтез» также забил 14 мячей, но москвичи ответили 13 голами.

Вчерашняя победа над «Динамо» стала для «заводчан» 19-й в чемпионате России. «Синтез» остается единственной командой турнира, идущей без поражений. Благодаря этому казанцы продолжают уверенно лидировать в Суперлиге.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 14:10 (5-3, 3-2, 5-3, 1-2);

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 14:13 (5:1, 4:3, 2:4, 3:5).