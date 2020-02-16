В Татарстане двое мужчин погибли от отравления газом

Накануне вечером в городе Нурлат в Татарстане двое мужчин были найдены погибшими в жилом частном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану, предварительная причина их смерти — отравление газом.

Информация об отравлении поступило на единый номер 112 в 21.05 — в сообщении ведомства не уточняется, кто именно позвонил, отравившиеся мужчины или сторонний свидетель происшествия.

Личности и причина происшествия устанавливаются, сообщают в ведомстве. На месте работают специалисты газовых служб и правоохранительных органов.