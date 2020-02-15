Полиция Франции вновь задержала российского художника-акциониста Павленского

Французская полиция задержала художника-акциониста Петра Павленского в Париже. По данным СМИ, он подозревается в драке накануне Нового года.

Как сообщает телеканал BFMTV, со 2 января правоохранители разыскивали россиянина за «причинение вреда в составе банды опасным способом».

По информации газеты Parisien, Павленского задержали на выходе из отеля в 16 округе за участие в драке, которая произошла в канун Нового года.

Уже два дня в политической жизни Франции Павленский играет не последнюю роль. Ранее он опубликовал ссылку на ресурс, где гранятся интимные видео и переписка некоего человека. Художник утверждает, что на видео кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво. Накануне политик снялся с выборов «после потока грязи», который затронул его и его семью.

Напомним, что Павленского уже задерживали во Франции. Это произошло после того, как он поджег дверь одного из отделений банка Франции.