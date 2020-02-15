В Минспорта РФ прокомментировали лишение Устюгова олимпийской медали

Российское министерство спорта опубликовало официальный ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU). Там говорится, что Минспорта РФ «приняло во внимание» решение организации.

«В случае Евгения Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнёров по команде. Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS», — говорится в сообщении.

Министерство ожидает подобных решений от международных органов, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает изучать данные российских спортсменов.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омрачённую допинговыми скандалами последних лет.

Напомним, что сегодня IBU решил лишить биатлониста Евгения Устюгова золотой медали Олимпийских Игр 2014 года. Союз наказал спортсмена за допинг.