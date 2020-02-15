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Мухаметшин сохранил место в топ-3 самых упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов

12:45, 15.02.2020
Мухаметшин сохранил место в топ-3 самых упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов
Фото: «Реальное время»

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вновь оказался на третьем месте в январском медиарейтинге глав региональных парламентов от «Медиалогии».

Составители рейтинга отметили деятельность Мухаметшина в качестве члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ — именно с этими инфоповодами связаны многие публикации о нем.

Лидером рейтинга стал Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), второе место занял Владимир Мякуш (Челябинская область). Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев поднялся в рейтинге с шестого на пятое место.

АналитикаОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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