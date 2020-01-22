Фарид Мухаметшин стал одним из лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ

В рейтинге спикеров региональных парламентов Фарид Мухаметшин поднялся на третье место, а глава Курултая Башкирии Константин Толкачев откатился на шестое. Рейтинг глав законодательных органов субъектов РФ представлен за 2019 год.



Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Согласно его данным, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поднялся сразу на четыре позиции вверх. Его медиаиндекс составляет 90 846,7.

Константин Толкачев потерял одну позицию в рейтинге и выбыл из пятерки лидеров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в октябрьском рейтинге глав регионов «Давыдов.Индекс».

