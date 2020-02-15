МФЦ и отделения соцзащиты Татарстана будут принимать фотографии фронтовиков для «Дороги памяти»

Жители Татарстана в ближайшее время смогут переслать фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти» через многофункциональные центры (МФЦ) и отделения социальной защиты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Как рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин, протяженность такого музея будет составлять 1418 метров. Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Всего на сегодняшний день военными комиссариатами республики собраны фотографии 25 851 красноармейца, а также 847 фронтовых писем.

По этому показателю Татарстан занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами ЦВО.

Напомним, что в казанских МФЦ также будут бесплатно печатать фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк».