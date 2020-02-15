Продажи КАМАЗа в России за год снизились на 6,7%

Продажи ПАО «КАМАЗ» на российском рынке в 2019 году снизились на 6,7%, до 30,504 тыс. грузовиков, следует из квартальной отчетности компании.

Доля КАМАЗа на российском рынке крупнотоннажных грузовиков, по данным регистраций автотехники, составила 44,2%, среднетоннажных — 4,1%.

«Основной причиной снижения продаж в 2019 году является снижение российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн на 2,2% по сравнению с 2018 годом», — отмечает компания.

Напомним, что по итогам недавнего исследования Татарстан вошел в пятерку регионов России по продажам грузовиков в 2019 году.

