Татарстан вошел в пятерку регионов России по продажам грузовиков в 2019 году

Татарстан по итогам 2019 года занял третье место среди регионов России по продажам грузовиков. В республике за год было продано 4 тыс. грузовых автомобилей, что на 13,3% меньше, чем в 2018 году.

Первое и второе место заняли Москва и Подмосковье - 9,8 тыс. (-2,3%) и 5,6 тыс. (-16,1%) соответственно. После Татарстана идут Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс.; +13,6%) и Санкт-Петербург (3,6 тыс.; -11,1%). Суммарно на долю этих пяти субъектов пришлось 33% от всего объема продаж новых грузовиков в стране в 2019 году, сообщает «Автостат».

Также в топ-10 вошли Нижегородская (2,8 тыс.; +0,5%), Свердловская области (2,3 тыс.; +6,4%), Краснодарский край (2,2 тыс.; -8,6%), Башкирия (2 тыс; +23,4%) и Иркутская область (1,9 тыс.; +9,4%).

В целом продажи грузовиков в России в 2019 году составили 80,6 тыс. единиц, что на 2% меньше чем год назад.

Ранее аналитики назвали топ-5 самых популярных грузовиков в России по итогам 2019 года — три места заняли КАМАЗы.