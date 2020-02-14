Под Казанью подростки разгромили бар, пытаясь украсть пиво

В Зеленодольском районе Татарстана трое подростков разгромили один из баров. Пытаясь украсть упаковки пива, они избили хозяйку и ее сына.

Случай произошел в поселке Васильево 12 февраля. Парни выпивали в баре и стали хулиганить, разбили стекло, избили хозяйку и ее сына. На место выехали сотрудники Росгвардии.

Подозреваемые подростки были найдены в местной пекарне. Всем им от 16 до 17 лет, причем две из них оказались судимыми. Нетрезвых молодых людей передали полицейским. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».



Ранее в Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне корейской малолитражки.

