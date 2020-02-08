В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне иномарки

В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне корейской малолитражки. На него вышли «по горячим следам».

Сообщается, что поздней ночью 6 февраля в полицию обратился 24-летний парень, который сообщил, что у него угнали автомобиль Daewoo Matiz. Машина была припаркована незапертой возле гаража в поселке Большие Клыки. Парень сообщил приметы человека, которого он подозревает в угоне.

Ориентировка была разослана наружным службам. Около двух часов ночи на улице Магистральной сотрудники Росгвардии обнаружили угнанный автомобиль. В кресле водителя спал пьяный мужчина, похожий на разыскиваемого, а рядом лежала пустая бутылка из-под спиртного.

Нетрезвого угонщика задержали и передали полиции. Автомобиль вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Ранее в Казани сотрудники Росгвардии помогли матери найти пропавшего на прогулке ребенка.

