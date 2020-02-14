«Динамо-Казань» уверенно обыграло ульяновскую «Волгу»

«Динамо-Казань» в матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно обыграло ульяновскую «Волгу» (4:1).

Основной задел казанцы оформили в первой половине встречи. Ибрагимов, Ларионов и Обухов забросили по голу и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Галяутдинова казанцы ответили точным ударом Рязанова. После этого хозяева льда уверенно довели дело до победы.

«Динамо-Казань» — «Волга» (Ульяновск) — 4:1 (3:0)

Голы: Ибрагимов, 21 (1:0); Ларионов, 41 (2:0); Обухов, 43 (3:0); Галяутдинов, 47 (3:1); Рязанов О., 77 (4:1).