Евсеев о работе в «Спартаке» или «Локомотиве»: «Доволен, что нахожусь в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что доволен нынешним местом работы, а также прокомментировал варианты своего перехода в московские «Спартак» и «Локомотив».

— Тренеры из «Уфы», как правило, уходят на повышение. Семак работает в «Зените», Гончаренко — в ЦСКА. Наверняка тоже в голове выстроили для себя карьеру мечты?

— У меня хорошая работа. Я очень доволен тем, что нахожусь в «Уфе». Мне нравилось трудиться в Иванове, где я помогал Парфенову, в «Амкаре», где сначала ассистировал Гаджиеву. Потом вернулся в «Текстильщик» для самостоятельной работы. Затем так сложились обстоятельства, что я возглавил пермяков. Доволен опытом в «Анжи», где помогал Адиеву. Затем возник вариант с Хабаровском. Я согласился и точно ни о чем не жалею. Рад, что там оказался.

— В последние дни широко обсуждается будущее Семина в «Локомотиве», у которого летом заканчивается контракт с клубом. Теоретически в будущем вы могли бы представить себя у руля железнодорожников?

— Отсылаю вас к предыдущему вопросу. Я же сказал, что всем доволен в «Уфе». У меня контракт еще на полтора года. Мне там нравится. Точка.

— Многие спартаковские ветераны не поняли, почему клуб назначил Тедеско. Осенью они призывали обратить внимание как раз на вас, Парфенова, Тихонова.

— Хочу, чтобы меня услышали. Я не лезу ни в «Спартак», ни в «Локомотив»! Работаю в «Уфе». Когда в «Спартаке» не было тренера, теоретически могли возникать подобные вопросы. Но сейчас там работает Тедеско, а в «Локомотиве» трудится Семин. Зачем это обсуждать?

— Пытаемся заглянуть в будущее.

— Я не витаю в облаках. Есть работа — хорошо. Если нет, значит, надо ее искать. Конечно, «Спартак» и «Локомотив» — мои родные клубы. У каждого тренера должны быть здоровые амбиции и мечта. Но сегодня, повторяю, я в «Уфе», — сказал Евсеев.

Напомним, осенью в некоторых СМИ появлялась информация о возможном назначении Евсеева на пост главного тренера «Спартака». Позже тренер уфимцев опроверг эти слухи.