Вадим Евсеев о «Спартаке»: «Я доволен, что работаю в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке уфимской команды к матчу чемпионата России по футболу против «Ахмата».

— У нас в кои-то веке образовалась пауза — неделя между играми. Отдохнули, готовимся в рабочем режиме. За две недели было четыре игры, сейчас подходим к игре с «Ахматом» в боевой готовности.

— Во время матча с «Рубином» Даниил Круговой был заменен из-за травмы. Как его состояние сейчас?



— Ему сбили дыхание, было тяжело дышать. Сейчас он тренировался всю неделю, поэтому он готов.

— У «Ахмата» в начале недели сменился главный тренер. Может что-то измениться в игре команды за это время?

— Думаю, что изменится. Пришел Шалимов, у него свое видение игры, поэтому будет что-то новое.

— Смена тренера у «Ахмата» как-то сказывается на подготовке к матчу?

— Мы можем только предполагать, как соперник будет действовать. Мы анализировали предыдущие команды Шалимова, к чему-то будем готовы, к чему-то нет.

— «Ахмат» в этом сезоне выступает не очень хорошо, последняя победа была в августе.

— Мы уже один раз оступились, когда «Оренбург» приехал к нам. Тоже было мало очков, и они нас обыграли. Постараемся на одни и те же грабли не наступать.

— После матча «Уфы» со «Спартаком» Шамиль Газизов сказал, что не будет чинить препятствия, если московский клуб позовет вас главным тренером. Вам было бы это интересно?

— Я работаю в «Уфе», и я этим доволен, — сказал Евсеев.