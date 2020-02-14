В Казани заметили колонну одинаковых машин с номерами от 1 до 15

Сегодня утром у микрорайона Солнечный город была замечена колонна из автомобилей «Лада Гранда» серого цвета.

По словам читателя «Реального времени», колонна из 15 серых автомобилей двигалась в сторону выезда из города. Автомобили без номеров были пронумерованы от 1 до 15 и двигались в сопровождении ГИБДД и патрульного УАЗ.

В ГИБДД Казани не смогли обьяснить, что это была за колонна. Командир полка ДПС Михаил Савин прокомментировал «Реальному времени», что полк в данной колонне не участвует. Рассказать, что это за автомобили, не смогли и в УВД Казани.

Отметим, что 15 февраля — в годовщину вывода советских войск из Афганистана — Рустам Минниханов вручит ключи от автомобилей участникам афганской войны.

