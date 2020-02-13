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Ветеранам боевых действий Афганистана вручат ключи от автомобилей

12:26, 13.02.2020
Ветеранам боевых действий Афганистана вручат ключи от автомобилей

Рустам Минниханов вручит ключи от автомобилей участникам войны в Афганистане. Также им вручат государственные награды, церемония пройдет 15 февраля — в годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Торжественная церемония пройдет в казанском Кремле. Автомобили получат инвалиды — участники боевых действий. Автомобили адаптированы под нужды отдельных людей с ограниченными возможностями здоровья, заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова

В республике проживают более 9 тыс. ветеранов боевых действий в Афганистане. Большинство из них являются уроженцами Татарстана. Около 200 человек переехали в республику позже.

Общество Татарстан
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