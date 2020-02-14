Один из метробусов в Казани может направиться до «Салават купере»

Глава Кировского и Московского районов Казани, отвечая на вопрос о транспортной разрузке Горьковского шоссе, рассказал, что одним из вариантов транспортного обеспечения «Салават купере» рассматривается запуск метробуса.

Речь идет о варианте транспортного обеспечения «Салават купере» — через ул. Тэцевскую. Для этого необходимо проложить недостающий участок дороги. Этим вопросом занимается комитет по транспорту, сообщил Миронов.

Что касается дороги-дублера через улицу Осиновскую, то уже подготовлено постановление по ее расширению, что позволит разгрузить движение к «Салават купере». Для этого необходимо изъять 15 домовладений.

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