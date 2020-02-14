Госсовет Татарстана на заседании 20 февраля обсудит 29 вопросов

Седьмое заседание Государственного совета шестого созыва состоится 20 февраля. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента, которое началось с минуты молчания в память о депутате Государственного совета Габделхае Каримове и депутате Государственной думы Айрате Хайруллине.

В повестке значится 29 вопросов, в том числе семь республиканских законопроектов, две законодательные инициативы Государственного совета, 12 проектов федеральных законов и законодательная инициатива Законодательного собрания Ростовской области.

Также на заседании президиума был утвержден перечень из 61 вопроса президенту Татарстана Рустаму Минниханову от комитетов и депутатских объединений о деятельности органов исполнительной власти Татарстана, сообщает пресс-служба Госсовета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет РТ подготовил рамочный федеральный законопроект, который регулирует деятельность беспилотных автомобилей. Его рассмотрят как раз на заседании парламента 20 февраля.