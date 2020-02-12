Татарстан в феврале направит в Госдуму законопроект о признании беспилотного транспорта в России

Госсовет РТ подготовил рамочный федеральный законопроект, который регулирует деятельность беспилотных автомобилей. Речь идет о проекте федерального закона «Об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором закреплено понятие инновационного транспортного средства 5-го уровня автоматизации, включая автомобили без водителя, управляемые операторами дистанционно. Об этом сегодня на заседании комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил член комитета Марат Галеев.

По его словам, документ формирует понятийный аппарат, определяет полномочия федеральных органов власти и формулирует общие требования к эксплуатации инновационных транспортных средств. Сегодня отставание от мировых стандартов в области нормативно-правовых актов, а их более 350, составляет 10—15 лет. По мнению разработчиков законопроекта, отсутствие госрегулирования интеллектуально-транспортных систем тормозит развитие отрасли и влечет хроническую зависимость от зарубежных производителей комплектующих.

Сегодня законопроект был поддержан членами комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству и рекомендован к принятию на сессии Госсовета 20 февраля. В случае его утверждения он тут же поступит в Госдуму РФ, уточнил Марат Галеев.