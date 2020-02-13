В сквере по ул.Авангардная в Казани может появиться памп-трек и зона для выгула собак

В Казани накануне обсудили благоустройство сквера по ул.Авангардная, расположенного возле дома №66.

Архитекторы из творческой группы при мэрии Казани предложили поделить сквер на несколько зон и организовать спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадку для воркаута и памп-трек, детские зоны, а также зону отдыха, сообщает пресс-служба Программы развития общественных пространств РТ.

Жители микрорайона также предложили добавить в проект благоустройства зону для выгула собак, а также предусмотреть необходимые условия для маломобильных горожан.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Казани в бывшем ДК машиностроителей пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе, работы запланированы на этот год.