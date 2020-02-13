В Госдуме прокомментировали введение санкций США против башкирского предприятия

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Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал введение США санкций против трех организаций из России за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Данные предлоги для санкционных мер даже не подлежат обсуждению. Россия никогда не была замешана ни в чем подобном. Все это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — цитирует RT депутата.

По словам Морозова, американцам невыгодно присутствие России в Сирии и поэтому они сдерживают действия РФ в регионе.

«Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы», — заключил он.

Власти США с 3 февраля ввели санкции против трех организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Ограничительные меры введены против «Кумертауского авиационного производственного предприятия» из Башкирии и еще двух организаций.