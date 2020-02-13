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США ввели санкции против предприятия из Башкирии

17:53, 13.02.2020
США ввели санкции против предприятия из Башкирии
Фото: pxhere.com

Власти США с 3 февраля ввели санкции против трех организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ограничительные меры введены против «Кумертауского авиационного производственного предприятия» из Башкирии, а также КБП имени Шипунова в Туле и «НПО Машиностроения», пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Госдепартамента.

Ранее в декабре прошлого года управление по контролю за иностранными активами Минфина США исключило из санкционных списков три российские компании. Речь идет об ООО «Центр автообслуживания» (Курганская область), ООО «Вертикаль» и ООО «Юником» (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

ОбществоВласть Башкортостан
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