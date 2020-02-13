СМИ: Азата Кадырова назначили на должность первого заместителя министра спорта России

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров стал первым заместителем министра спорта Российской Федерации. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на распоряжение правительства.

Стоит отметить, что документ пока официально не опубликован на сайте кабмина.

Ранее в казанском Кремле заявили, что будут приветствовать возможный переход в Москву Азата Кадырова.