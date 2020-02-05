В казанском Кремле заявили, что не против отдать Москве Азата Кадырова

В казанском Кремле будут приветствовать возможный переход в Москву на повышение гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азата Кадырова, которому прочат должность заместителя министра спорта РФ.

«Кадровые решения, которые мы в последнее время наблюдаем, демонстрируют высокий интерес к управленческой школе республики, которая сформирована и кует кадры для федеральных ведомств. Наши кадры также работают в субъектах Российской Федерации, что не может нас не радовать. Мы будем только приветствовать, если такое кадровое решение в отношении Азата Кадырова будет принято. Но пока нет никаких документов, мы такие вопросы не комментируем», — заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она подтвердила, что сегодня у президента РТ Рустама Минниханова в Москве запланирован ряд встреч, в том числе и с министром спорта РФ Олегом Матыциным, а также с Игорем Крутым по поводу проведения в Казани летом конкурса «Новая волна».