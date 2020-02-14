Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и до -9 градусов

В пятницу, 14 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. В Казани возможно от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -8°С до -8°С.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что в конце недели жителей Казани ожидает потепление.