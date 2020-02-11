Профессор КФУ спрогнозировал потепление в конце недели в Казани

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что на этой неделе жителей Казани ожидает комфортная погода.

«Мы находимся на южной периферии глубокого атлантического циклона. В этой связи в эту декаду казанцев ожидает комфортная погода. Сегодня среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана должна быть минус 12 градусов. По факту же она составляет минус 6 градусов — аномалия тепла», — цитирует его пресс-служба вуза.

12—14 февраля днем ожидается -4...-5 градусов, ночью -7...-9 градусов. В выходные в Казани будет еще теплее: днем около -2...-3, в ночные часы -6 градусов.

Ранее Переведенцев заявил, что весна 2020 года может стать теплой и ранней.