Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире «вертикальный» фильм

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет фильм о побеге из немецкого концлагеря советского летчика Михаила Девятаева. Ленту снимут сразу в двух форматах: помимо горизонтального формата, она также выйдет в инновационном вертикальном.

17 февраля состоится пресс-конференция, посвященная будущей картине. В ней примут участие сам Бекмамбетов, продюсеры Игорь Угольников, Игорь Мишин, актер Павел Прилучный, сын Михаила Девятаева и консультант фильма Александр Девятаев, сообщает «Российская газета».

О том, что Бекмамбетов планирует выпустить фильм о герое СССР, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, стало известно в марте 2019 года. Проект должен был выйти в феврале 2020 года. Бекмамбетов хотел успеть к 8 февраля — в этот день в 1944 году Девятаев в составе группы заключенных сбежал из немецкого концлагеря.

После 1945 года Девятаев работал и жил в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.