Бекмамбетов хочет выпустить фильм о герое СССР Михаиле Девятаеве, жившем в Казани

Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о герое СССР, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.

Проект должен выйти в феврале 2020 года. Бекмамбетов отметил, что хочет успеть к 8 февраля — в этот день в 1944 году Девятаев в составе группы заключенных сбежал из немецкого концлагеря.

Как сообщает ТАСС, на роль Девятаева планируется пригласить актера Данилу Козловского.

Стоит отметить что после 1945 года Девятаев работал и жил в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.