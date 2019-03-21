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Бекмамбетов хочет выпустить фильм о герое СССР Михаиле Девятаеве, жившем в Казани

15:57, 21.03.2019 1
Бекмамбетов хочет выпустить фильм о герое СССР Михаиле Девятаеве, жившем в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о герое СССР, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.

Проект должен выйти в феврале 2020 года. Бекмамбетов отметил, что хочет успеть к 8 февраля — в этот день в 1944 году Девятаев в составе группы заключенных сбежал из немецкого концлагеря.

Как сообщает ТАСС, на роль Девятаева планируется пригласить актера Данилу Козловского.

Стоит отметить что после 1945 года Девятаев работал и жил в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    А можно интересно перестать совать Козловского в каждый более-менее громкий проект?
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