Кокорин согласился перейти в «Сочи», ему поднимут зарплату

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился перейти на правах аренды в «Сочи».

Данную информацию подтвердил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг. Накануне у него состоялся личный разговор с футболистом. Стороны сумели договориться, чтобы Кокорин провел весеннюю часть в «Сочи».

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — сказал Ротенберг.

О скором переходе игрока также сообщил его агент и отчим форварда Кирилл Логинов. При этом сообщается, что Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб. Кокорин не был включен в состав «Зенита» для участия во втором подготовительном сборе команды в Испании.



Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу. Также была информация, что Кокориным интересуется казанский «Рубин».