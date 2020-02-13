В Госдуме рекомендовали Тарасову удалить Instagram из-за шутки про коронавирус

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев порекомендовал футболисту Дмитрию Тарасову удалить аккаунт в «Инстаграм». Такой совет он дал из-за шуточной публикации игрока о коронавирусе.



«Не первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы «шуток» этого футболиста. Совет Тарасову: удалить «Инстаграм» и заниматься футболом. Судя по его публикациям, воспитывать его уже поздно, а в футбол Леонид Слуцкий, возможно, еще научит играть. Вот пусть и играет», — цитирует Свищева «РИА Новости».

По словам депутата, Тарасов подает плохой пример молодым людям, подписанным на его аккаунт в соцсети.

«И из-за таких, как он, у нас в обществе соответствующее отношение к футболистам. Потом пусть не удивляются. А вообще, дело не только в расистском подтексте глупой шутки Тарасова. Вызывает разочарование, что футболист, на которого смотрят тысячи молодых ребят, настолько беспечен и так пренебрежительно относится к трагедии, к гибели людей от страшной болезни», — заявил Свищев.

Напомним, ранее полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в казанском «Рубине», выложил сторис о коронавирусе.

Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус» и стрелками, направленными на барбера.