Житель Татарстана получил четыре месяца тюрьмы за отказ платить алименты

В Татарстане к четырем месяцам исправительной колонии общего режима приговорен 45-летний житель Мензелинска за неуплату алиментов.

Мужчина был обязан перечислять ¼ части своего заработка. Однако с августа по ноябрь 2019 года он уклонялся от уплаты алиментов и помощи на содержание ребенка не оказывал. За это его привлекли к административной ответственности. Тем не менее он не сделал выводов и продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности составила более 665 тысяч рублей. При этом в 2018 году он был осужден за аналогичное преступление, передает прокуратура РТ.

Злостного неплательщика суд отправил в колонию общего режима на четыре месяца. Приговор суда не вступил в законную силу.



Ранее житель Татарстана переписал свой автомобиль на бывшую жену в счет погашения долга по алиментам после того, как отсидел 10 дней ареста.

