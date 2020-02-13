В Татарстане мужчина отдал автомобиль бывшей жене, отсидев 10 дней в тюрьме

Житель Татарстана переписал свой автомобиль на бывшую жену в счет погашения долга по алиментам после того, как отсидел 10 дней ареста. За неуплату долга против него было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба службы судебных приставов, за время уклонения от уплаты алиментов сумма долга превысила 400 тысяч рублей. После ареста должник переоформил свой автомобиль Hyundai Solaris на бывшую супругу. Та посчитала, что стоимость иномарки эквивалентна сумме задолженности по алиментам и заявление.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

