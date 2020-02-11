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Счетная палата проверит расходы на дорогу Европа — Западный Китай, включая трассу Москва — Казань

17:46, 11.02.2020
Счетная палата проверит расходы на дорогу Европа — Западный Китай, включая трассу Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

В этом году Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на строительство международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК), в том числе автодороги Москва — Казань.

Аналогичная проверка будет вестись по проектированию и строительству ЕЗК, в который также входит новая платная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, пишет ТАСС.

Ране сообщалось, что смена состава правительства России не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорогу начнут строить в 2020 году, полностью ее построят к 2027 году. На нее потратят 730 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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