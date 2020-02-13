За неделю число безработных в Татарстане увеличилось до 11,8 тыс. человек

На 12 февраля в Татарстане насчитывается 11 810 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это на 295 человек больше, чем неделю назад.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,58% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

На данный момент в республике есть 41 322 вакансии. За отчетную неделю работодатели предложили 3 094 вакантных рабочих места.

За отчетный период признаны безработными 783 татарстанца, 35 из них приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

Ранее Минтруд сообщил, что в Татарстане сократился средний период поиска работы. Численность граждан, обратившихся в службу занятости республики в 2019 году, составила 194,7 тыс. человек и увеличилась на 21%.