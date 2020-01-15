В Татарстане уменьшился средний период поиска работы

В Татарстане сократился средний период поиска работы. Численность граждан, обратившихся в службу занятости республики, составила 194,7 тыс. человек и увеличилась на 21%.

Как уточнила министр труда РТ Эльмира Зарипова, в 2019 году на республиканском рынке труда сохранилась стабильная ситуация. Уровень общей безработицы составил 3,2%, что ниже, чем в среднем по России (4,6%) и по ПФО (4,1%).

На конец 2019 года в Татарстане было зарегистрировано на учете в центрах занятости 10,9 тыс. безработных.

Кроме того, на каждого безработного жителя Татарстана приходится почти четыре вакансии. Работодатели заявляют о 40,5 тыс. вакантных мест, передает пресс-служба Минтруда РТ.

