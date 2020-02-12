В России признали утратившими силу 3,5 тысячи правовых актов СССР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 3,5 тыс. правовых актов СССР утратившими силу или недействующими на территории России.

Согласно документу, утратили силу 3 621 акт СССР и их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике. Они были приняты в период с 1923 по 1991 год.

Уточняется, что перечень подготовлен с учетом замечаний и предложений экспертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, Генпрокуратуры, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ведущих вузов и организаций.

Напомним, Министерство юстиции России до конца года должно было завершить работу по отмене правовых актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».